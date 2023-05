Wall Street ouvre en baisse, échaudée par la décélération de la consommation

L'entrée du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, indisposée par deux marqueurs de la consommation aux Etats-Unis, à savoir les résultats de la chaîne de bricolage Home Depot et les ventes au détail pour avril, qui témoignent d'un ralentissement des dépenses des Américains.