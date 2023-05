Wall Street termine en baisse, inquiétude pour le consommateur américain

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, inquiète de l'état du consommateur américain, mais aussi d'une possible poursuite du resserrement monétaire, tandis que le secteur technologique a, encore une fois, tiré son épingle du jeu.