Affaire des écoutes: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation, annonce son avocate

L'ex président Nicolas Sarkozy lors de son procès en appel dans l'affaire des écoutes, au palais de justice de Paris, le 17 mai 2023. © bERTRAND GUAY / AFP

Paris (AFP) – L'ex-président Nicolas Sarkozy, condamné mercredi à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, va former un pourvoi en cassation, a annoncé son avocate Jacqueline Laffont.