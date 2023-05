Haut de gamme à l'égyptienne: la rencontre du luxe et de l'artisanat

Un forgeron fabrique des bijoux dans l'atelier d'Azza Fahmy, dans une zone industrielle au sud-ouest du Caire, le 19 février 2023 © Khaled DESOUKI / AFP

Le Caire (AFP) – Bijoux en or et en argent, tapis aux couleurs vives ou cotonnades et soieries: en s'appuyant sur le savoir-faire ancestral des artisans, des marques de luxe posent les fondations du haut de gamme à l'égyptienne.