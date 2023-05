Une bible hébraïque vendue aux enchères pour un record de 38,1 millions de dollars

Le codex Sassoon, la plus ancienne et la plus complète bible en hébreu datant de l'an 900, présenté chez Sotheby's, le 15 février 2023 à New York © Ed JONES / AFP/Archives

New York (AFP) – Une bible hébraïque millénaire, la plus ancienne quasi complète connue, a été achetée aux enchères mercredi à New York pour 38,1 millions de dollars et sera offerte au Musée du peuple juif de Tel-Aviv, a annoncé la maison Sotheby's.