Wall Street ouvre en petite hausse avec davantage d'espoir sur la dette

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, avec l'espoir renouvelé qu'un accord puisse être trouvé sur le plafond de la dette américaine entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine.