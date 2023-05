C3: Mourinho s'offre une nouvelle finale européenne avec une Roma ultradéfensive

Leverkusen (Allemagne) (AFP) – Un an après un sacre en Ligue Europa Conférence (C4) contre le Feyenoord Rotterdam, José Mourinho s'est offert une nouvelle finale européenne avec l'AS Rome, cette fois au niveau supérieur en Ligue Europa (C3), en éliminant jeudi soir le Bayer Leverkusen.

En finale le 31 mai à Budapest, la Roma sera opposée au Séville FC, qui est venu à bout de la Juventus Turin jeudi soir, après prolongation (2-1).

Les Romains s'étaient imposés au match aller 1 à 0 sur un but de l'enfant du club giallorosso, Edoardo Bove, et ont résisté au pressing des hommes de Xabi Alonso, se montrant très solides pour arracher le nul (0-0), avec une défense à cinq, renforcée par le milieu récupérateur serbe Nemanja Matic.

La sortie sur blessure en fin de première période de Leonardo Spinazzola (34e), remplacé par Nicola Zalewski, n'est pas venue perturber l'édifice défensif romain.

Une sérénité qui s'est également ressentie du côté des bancs d'entraîneurs, le calme de "Mou", contrastant avec l'agitation de Xabi Alonso dans sa zone le long de la ligne de touche où on a vu le Basque gesticuler en vain pour que ses joueurs trouvent la faille dans le bloc défensif bien en place de l'AS Rome.

"Il nous a manqué un peu de chance. Mais je suis fier des gars et du club. Les Romains sont très expérimentés avec un entraîneur très expérimenté. A la fin ils ont rendu ça très vilain", a regretté Kerem Demirbay après la rencontre au micro du diffuseur RTL.

L'ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby a tout essayé, mais c'est la Roma qui se qualifie pour la fine de la C3, le 18 mai 2023 © INA FASSBENDER / AFP

La première période a ainsi ressemblé à un siège du gardien de but portugais Rui Patricio, bien plus mis à contribution qu'à l'aller en Italie. La première grosse alerte sur son but est venue d'une frappe de l'international français Moussa Diaby, qui a trouvé la transversale (12e).

Septième finale européenne pour Mourinho

A plusieurs reprises, sur des tentatives de Kerem Demirbay (8e, 21e, 27e) ou Sardar Azmoun (29e, 36e), titularisé en pointe de l'attaque du Bayer, Rui Patricio a été sollicité mais sur des frappes sans grand danger.

Même les rares possibilités de contre-attaques ont été freinées par les Romains, qui avaient fait le plus dur la semaine dernière à domicile.

En seconde période, Leverkusen a continué sa domination à l'image d'une nouvelle frappe de loin de Demirbay, qui a obligé Rui Patricio à se détendre pour éviter l'ouverture du score des Rhénans.

Dans les dix dernières minutes, les 30.210 spectateurs de la BayArena ont bien cru à l'ouverture du score par Azmoun, mais la reprise au point de penalty de l'Iranien a manqué le cadre de peu.

A 60 ans, il s'agira pour Mourinho le 31 mai prochain à Budapest de sa septième finale européenne de sa carrière, plus trois finales de Supercoupe d'Europe perdues.

L'entraîneur de l'AS Rome Jose Mourinho à Leverkusen, le 18 mai 2023 © INA FASSBENDER / AFP

Certes, elle n'aura pas le prestige des sacres en Ligue des champions avec Porto en 2004 et l'Inter en 2010 (plus une finale perdue avec Chelsea en 2008), mais elle pourrait lui permettre de retrouver la C1 la saison prochaine en cas de triomphe.

La voie via le championnat semble plus compliquée avec six points de retard sur la 4e place à trois journées de la fin de la saison.

