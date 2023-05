Le Teknival s'installe dans un petit village de l'Indre pour fêter ses 30 ans

Rennes (AFP) – Le Teknival, grand-messe de la musique techno qui se déroulait chaque année en France dans un lieu différent jusqu'au coup d'arrêt de la pandémie de Covid, a débuté jeudi dans un petit village de l'Indre, Villegongis, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon Jean-Marc Sevault, maire du village d'une centaine d'habitants situé au nord de Châteauroux, les premiers véhicules sont arrivés durant la nuit dans la commune, où personne n'avait été prévenu.

A la mi-journée, la préfecture de l'Indre, qui avait interdit tout rassemblement de ce genre pour le long week-end de l'Ascension, estimait "à 10.000 environ le nombre de teknivaliers".

Selon le communiqué de la préfecture, le Teknival "pourrait se tenir sur toute la fin de cette semaine".

Une source proche des organisateurs a dit à l'AFP tabler sur environ 30.000 participants au plus fort de l'événement, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la création du Teknival par des passionnés de rave-parties.

Le festival s'est installé "sur un domaine privé, une parcelle de terre qui n'est pas cultivée" et dont le propriétaire n'était pas averti, a précisé à l'AFP Jean-Marc Sevault.

Des participants au Teknival, le 18 mai 2023 à Villegongis, dans l'Indre © GUILLAUME SOUVANT / AFP

"On nous a mis devant le fait accompli, comme tout le monde, y compris les gendarmes" qui sont sur place pour encadrer l'événement, a dit le maire.

Dans l'Indre comme dans beaucoup de départements voisins, la préfecture avait pris cette semaine des arrêtés pour interdire "l'installation illégale de tout rassemblement temporaire festif à caractère musical", en vain apparemment.

"Maintenant que c'est lancé, il n'y a plus rien à faire à part faire en sorte que ça se déroule le mieux possible, dans de bonnes conditions et sans incident", a estimé M. Sevault.

Un dispositif de sécurité et de secours est en cours de déploiement sur le terrain, ajoute-t-elle, recommandant "fortement" d'éviter le secteur, où des contrôles sont réalisés par les forces de l'ordre sur la base des arrêtés préfectoraux.

Onze associations de diverses régions de France ont indiqué de leur côté avoir déployé sur le site même du Teknival un dispositif sanitaire mobilisant 130 bénévoles pour prodiguer soins et conseils aux participants (alcool, stupéfiants, santé sexuelle, etc.)

D'après des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des participants, les premiers murs de haut-parleurs avaient commencé à la mi-journée à diffuser leur musique électronique sur cette vaste prairie bordée d'arbres.

Des participants au Teknival, le 18 mai 2023 à Villegongis, dans l'Indre © GUILLAUME SOUVANT / AFP

Renommé dans toute l'Europe, le Teknival a été créé voici trente ans. Sa tenue avait été perturbée par la pandémie de Covid-19 qui avait empêché les gros rassemblements.

Le dernier Teknival "officiel" avait eu lieu en mai 2019 sur le plateau de Millevaches, dans la Creuse, subissant des conditions météo particulièrement rudes pour la saison, avec notamment des chutes de neige.

