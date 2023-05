Wall Street ouvre en ordre dispersé, prudence malgré une série de nouvelles positives

L'entrée du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, les résultats séduisants de Walmart et des indicateurs meilleurs qu'attendu ne parvenant pas à mobiliser un marché qui reste attentiste, faute de visibilité.