Une sculpture de Louise Bourgeois vendue plus de 32 millions de dollars à New York

La sculpture monumentale "Mother of All" de la Française Louise Bourgeois présentée chez Sotheby's avant une vente aux enchères, le 8 mai 2023 à New York © Ed JONES / AFP/Archives

1 mn

New York (AFP) – Une gigantesque "Araignée" de la sculptrice et plasticienne française Louise Bourgeois a été vendue jeudi à 32,5 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères de la maison Sotheby's à New York.