Après Madrid, le "Labyrinthe" de Tim Burton ouvre ses portes à Paris

L'entrée du "Labyrinthe" de Tim Burton, une exposition immersive, le 19 mai 2023 au Parc de La Villette, à Paris © Christophe ARCHAMBAULT / AFP

3 mn

Paris (AFP) – Labyrinthe, dessins originaux et statues grandeur nature d'Edward aux mains d'argent: après une première étape à Madrid, l'exposition immersive consacrée aux dessins et films de Tim Burton, le plus gothique des réalisateurs, a ouvert ses portes vendredi à Paris.