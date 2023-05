Cannes: Julianne Moore et Natalie Portman, jeu de miroirs trouble entre deux stars

Le réalisateur américain Todd Haynes (c) et les actrices Julianne Moore (g) et Natalie Portman (d) avant la projection du film "May December", le 20 mai 2023 au 76e Festival de Cannes © Valery HACHE /

2 mn

Cannes (AFP) – Un duo de stars féminines, Julianne Moore et Natalie Portman, ont fait leur entrée samedi en compétition à Cannes dans "May December", sur les faux-semblants et le déni d'une relation interdite entre un mineur et une adulte.