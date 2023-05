Le romancier britannique Martin Amis est mort à 73 ans

Miami (AFP) – Le romancier britannique Martin Amis est mort vendredi dans sa résidence de Floride à 73 ans, ont annoncé samedi le prix littéraire Booker Prize et plusieurs médias.

Publicité Lire la suite

"C'était l'un des auteurs les plus acclamés et commentés ces 50 dernières années", a affirmé l'institution du prestigieux prix littéraire britannique.

Sa femme, l'écrivaine Isabel Fonseca, avec laquelle il a eu deux filles, a indiqué au New York Times et au Guardian que l'auteur de "Money, Money" (1984) et "London Fields" (1989) était mort des suites d'un cancer de l'œsophage.

Son décès est survenu le jour de la présentation à Cannes d'un film inspiré de son livre "La Zone d'intérêt" (2014), qui porte le même nom et a été réalisé par Jonathan Glazer.

Ayant pour cadre Auschwitz, le roman raconte l'histoire d'un officier nazi qui s'est épris de la femme du commandant du camp d'extermination.

La "zone d'intérêt" était l'appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d'Auschwitz.

L'éditeur Vintage Books s'est dit "dévasté" par la mort de M. Amis. "Il laisse un héritage impressionnant et une trace indélébile sur le paysage culturel britannique, et il nous manquera énormément", a déclaré Vintage sur son compte Twitter.

Né en 1949 au pays de Galles, Martin Amis a redéfini la littérature britannique de fiction des années 1980 et 1990 avec des romans au style sombre et mordant.

Après avoir obtenu en 1971 un diplôme d'anglais à l'université d'Oxford, il a travaillé comme critique littéraire avant de publier son premier roman, "The Rachel Papers", en 1973.

C'est avec "Money, money", publié en 1984 que Martin Amis s'est fait connaître. Avec un humour très mordant, il y dénonce l'appât du gain dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et aux Etats-Unis sous Ronald Reagan.

- "Je suis partout dans mes livres" -

L'écrivain a rapidement surpassé la notoriété de son père, le romancier britannique Kingsley Amis, avec ses livres qui mêlent humour et mélancolie.

Il a notamment écrit un livre sur la tragédie du 11-Septembre, intitulé "Le deuxième avion", regroupant articles, nouvelles et essais.

Le Britannique a été nommé deux fois pour le Booker Prize en 1991 pour "La flèche du temps" et en 2003 pour "Chien Jaune".

Les années 1990 marquent l'apogée de sa carrière littéraire, même s'il est taxé de misogynie et, plus tard, d'islamophobie - des accusations qu'il a toujours fermement rejetées.

Outre sa dizaine de romans, il a publié deux recueils de contes et huit ouvrages de non-fiction.

"Le roman est un portrait incroyablement intime d'un écrivain", a déclaré l'écrivain à la BBC en revenant sur sa carrière.

"Bien que je n'écrive pas d'autobiographie, je suis partout dans mes livres."

Au cours des dernières décennies, il est devenu un intellectuel notoire, apparaissant fréquemment à la télévision, parfois aux côtés de son ami de longue date Christopher Hitchens, écrivain britannico-américain de renom décédé en 2011.

Le Times l'a désigné en 2008 comme étant l'un des cinquante plus grands écrivains britanniques depuis 1945.

© 2023 AFP