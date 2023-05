Ligue 1: Brest définitivement sauvé, Stasbourg doit attendre

Paris (AFP) – Brest, vainqueur de Clermont (2-1) dimanche lors de la 36e journée, a définitivement validé son maintien en Ligue 1 alors que Strasbourg, tenu en échec à Troyes (1-1), devra encore patienter pour assurer son sauvetage parmi l'élite.

A deux journées du terme de la saison, les Brestois (14e) peuvent enfin souffler grâce à leur précieux succès, le 5e d'affilée à domicile, sur deux buts de Franck Honorat et de Steve Mounié. Les troupes d'Eric Roy ont ensuite pu communier comme il se doit avec le public du stade Francis-Le-Blé, enfin soulagé au bout d'un exercice irrespirable.

Strasbourg ressort en revanche frustré de son déplacement à Troyes, déjà condamné à la L2. Les Alsaciens croyaient avoir réussi l'essentiel avec le but de Habib Diarra et le carton rouge adressé au Troyen Gauthier Gallon. Mais l'exclusion d'Alexander Djiku puis l'égalisation de Rony Lopes ont refroidi les Strasbourgeois en fin de rencontre.

Avec six points d'avance sur Nantes, 17e et premier relégable à deux rencontres du terme du championnat, le Racing (15e) est tout de même dans une posture assez favorable pour rester une saison de plus en L1, et le dernier ticket pour la L2 devrait se jouer entre Nantes et Auxerres (16e), qui reçoit le PSG en soirée en match de clôture de la 36e journée.

Le Strasbourgeois Habib Diallo (à gauche) à la lutte avec le défenseur troyen Erik Palmer-Brown le 21 mai 2023. Tenu en échec 1-1, le Racing n'est pas encore assuré du maintien mais est en ballottage favorable © FRANCOIS NASCIMBENI / /Archives

Dans la lutte pour l'Europe, Rennes (6e) s'accroche toujours à l'espoir de décrocher la 5e place, synonyme de ticket pour la Ligue Europa Conférence. Les Rennais ont écrasé Ajaccio (5-0), grâce notamment à un triplé d'Amine Gouiri, et reviennent à une petite longueur de Lille (5e).

