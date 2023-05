Au Met Opera, rideau pour l'interprétation classique d'Aïda

Dernière représentation d'Aïda de Giuseppe Verdi au Metropolitan Opera, le 18 mai 2023 à New York © KENA BETANCUR /

4 mn

New York (AFP) – Plus de 260 représentations, des décors pharaoniques et des costumes extravagants: le Metropolitan Opera a fait ses adieux à l'interprétation classique d'Aïda, illustration de la mue dans laquelle la prestigieuse institution new-yorkaise est engagée.