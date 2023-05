Tour d'Italie - Bienvenue en enfer: à l'assaut des cols de légende

Le peloton cycliste dans l'ascension du Selvino, lors de la 15e étape du Giro 2023, entre Seregno et Bergame, le 21 mai 2023 en Italie © Luca Bettini /

Sabbio Chiese (Italie) (AFP) – Des pics et des chocs: la troisième et dernière semaine du Tour d'Italie s'annonce terrible à partir de mardi avec une succession de cols où se jouera la victoire finale et où se sont écrites de nombreuses pages de la légende de cyclisme.