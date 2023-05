Wall Street sans direction avant de nouveaux pourparlers sur la dette

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York ne savait sur quel pied danser lundi, les indices étant divisés, avant une reprise des négociations sur la dette américaine entre le président Joe Biden et le leader des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy.