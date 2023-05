Biens pillés par les nazis: le Sénat examine un texte pour faciliter leur restitution

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak (c), Félix de Marez Oyens (c) et son épouse Theodora de Marez Oyens, ayants droits d'Agathe et Ernst Saulmann, lors d'une cérémonie de restitution de biens spoliés par les nazis, le 18 avril 2023 à Paris

© ALAIN JOCARD / AFP/Archives