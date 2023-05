Consommation de drogue: hausse et publicité de l'amende, Ciotti (LR) veut durcir les sanctions

Paris (AFP) – Hausse et publicité de l'amende, garde-à-vue, annulation du permis... Le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, a développé mardi une série de mesures pour durcir les sanctions à l'encontre des consommateurs de drogue, après la mort de trois jeunes policiers dans le Nord dimanche.

Publicité Lire la suite

"Le problème c'est la drogue", a estimé le patron des LR sur RMC-BFMTV, à propos de cet accident dimanche provoqué par un conducteur fortement alcoolisé et drogué qui a également été tué.

"On ne peut pas se contenter de mots, je crois qu'il faut engager un combat national contre la drogue, il faut arrêter avec une forme de banalisation, de complaisance", a assuré le député des Alpes-Maritime.

Dénonçant un "assassinat" quand quelqu'un prend le volant alors qu'il a consommé de la drogue, il a appelé à lutter contre le "fléau" d'une "consommation qui explose, qui n'a jamais été aussi élevée" mais aussi contre le "débat stupide sur la légalisation".

Il a donc proposé que "ceux qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants" voient "leur permis de conduire totalement annulé" sans pouvoir "le repasser pendant une durée très longue". Éric Ciotti a par ailleurs préconisé d'augmenter l'amende de 200 à 1.000 euros, en travaillant pour améliorer son recouvrement, aujourd'hui selon lui de seulement "40%".

"J'y assortis une proposition supplémentaire: il faut qu'il y ait une publicité des amendes qui sont prononcées, c'est-à-dire le +name and shame+ ("nommer et faire honte")", par le biais d'une publication "sur un site du ministère de l'Intérieur", a-t-il poursuivi.

Enfin, le député a estimé qu'il ne fallait "pas renoncer à mettre en garde-à-vue" des consommateurs de drogue, en vantant son effet "infamant" et "dissuasif".

© 2023 AFP