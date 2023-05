Jvke, star de la musique sur TikTok, fait sensation sur la Croisette

Cannes (AFP) – Des fans survoltés l'attendaient de pied ferme: Jvke, une star sur TikTok de 22 ans, dont la musique a cumulé un milliard de streams, est apparu à Cannes pour présenter un remix d'un de ses tubes.

Souriant, le jeune Américain, qui a 11,5 millions d'abonnés sur ce réseau social, a été bombardé de photos par une nuée de téléphones portables.

Jvke -- à prononcer "Jake" -- venait présenter une nouvelle version de son tube de 2022, "Golden Hour", après une commande de la marque de glaces Magnum en collaboration avec... la Nasa.

Ayant atteint la 10e place du classement Billboard Hot 100, la chanson, qui évoque "l'heure dorée" (période suivant le lever de Soleil ou précédant le coucher de Soleil), a été remixée en la mélangeant aux sons réels du Soleil, à partir de la base de données de l'Agence spatiale américaine.

"Je me suis rendu compte du succès au début du Covid alors que je tentais de faire des vidéos cool sur TikTok", a raconté le pianiste à l'AFP.

"J'en ai fait avec ma mère (son premier professeur de musique), puis j'ai commencé à poster ma propre musique et ça a commencé à avoir énormément de vues", a ajouté Jvke, dont les chansons "Upside Down" et "This Is What Falling in Love Feels Like" sont aussi devenues virales.

Malgré son succès sur les réseaux, où il poste des vidéos de musique non dénuées d'humour, il aime se considérer "avant tout comme un compositeur". "Ecrire des chansons, c'est ma fierté et mon plaisir. Je me concentre juste sur le fait d'écrire la meilleure chanson possible".

"Je suis juste un gars normal, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis à l'église", où il avait écrit ses toutes premières chansons, a-t-il raconté.

Dans ses vidéos, il insiste sur son indépendance, refusant toutes les offres de maisons de disque et assure vouloir "prouver qu'on n'a pas besoin de label pour percer dans l'industrie musicale". Il a déjà collaboré avec d'autres artistes ou des marques.

Jvke, star de la musique sur Tik Tok, à Los Angeles, en Californie, le 1er février 2023.

Les stars des réseaux sociaux et influenceurs de tous bords sont de plus en plus nombreux à venir au Festival de Cannes, certains défilant même sur le tapis rouge.

