NBA: les Lakers espèrent que James continuera à jouer, "même s'il a mérité le droit" de se retirer

Los Angeles (AFP) – Rob Pelinka, manager général des Lakers, a espéré mardi que LeBron James continuerait sa carrière, "même s'il a mérité le droit" d'en décider, après avoir laissé planer le doute sur son avenir dans la foulée de l'élimination en play-offs la veille contre Denver.

"Le coach (Darvin Ham) et moi-même parlerons à LeBron dans les jours à venir. Nous savons tous qu'il s'exprime en son nom propre et nous attendons avec impatience ces discussions. Il a donné au basket-ball plus que n'importe qui d'autre. Quand vous faites cela, vous gagnez le droit de décider si vous voulez donner plus. Évidemment, nous espérons que sa carrière se poursuivra", a déclaré Pelinka, en conférence de presse.

"Nous mettons parfois les sportifs et les artistes sur un piédestal. Mais ce sont des êtres humains et, tout comme pour nous, il y a des tournants dans leur carrière. Notre travail au sein de la franchise est de soutenir tous les joueurs de notre équipe quand ils en sont là", a-t-il ajouté.

"Dans les jours à venir, nous serons en contact avec lui et son management. Nous ne lui apporterons rien d'autre que notre soutien. Nous espérons évidemment que sa carrière se poursuivra. Mais nous voulons lui laisser du temps", a-t-il conclu.

James n'était pas présent dans les locaux des Lakers, lors du point presse traditionnel de fin de saison.

Lundi soir, il avait conclu sa conférence de presse par des mots cryptiques, suscitant aussitôt les spéculations sur une éventuelle retraite à 38 ans: "Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. A titre personnel, pour ce qui est du basket, j'ai beaucoup de choses à penser".

Dans la foulée, ESPN affirmait que "LBJ" réfléchissait en effet à arrêter le basket, par la voix d'un de ses reporters ayant ensuite échangé avec lui.

La déception, la frustration l'habitaient naturellement après le revers concédé 4-0 face aux Nuggets, au terme d'un quatrième match où il a été héroïque. Il avait planté 31 de ses 40 points en première période, battant son record personnel en la matière, au bout de 48 minutes .

"Vous savez, après une défaite difficile comme celle-là, je pense que j'étais prêt à prendre ma retraite hier soir aussi", a déclaré Ham en plaisantant. "Mais en toute honnêteté et sérieux, LeBron a gagné le droit de faire ce qu'il veut", a-t-il ajouté.

"Je veux juste le remercier... surtout lui, d'avoir été un soutien constant pour moi qui suis entraîneur pour la première fois. Il a été la personne qui m'a le plus soutenu, qui m'a le mieux informé et qui m'a le plus aidé à communiquer tout au long de l'année. Il était là, au premier plan, pour moi et mon équipe. Il a donc gagné le droit de décider ce qu'il veut faire", a encore insisté Ham.

Pelinka a enfin indiqué que les Lakers espéraient conserver le noyau de l'équipe qui a terminé la saison, tout en construisant l'avenir.

"Nous sommes incroyablement fiers de ce groupe... il sera très important de maintenir cette continuité", a déclaré Pelinka. "En fin de compte, nous avons été éliminés par une équipe qui s'est faite sur la durée. Ils ont un groupe de joueurs qui sont ensemble depuis plusieurs saisons et cela se voit dans leur façon de jouer. La continuité est donc une priorité pour nous".

