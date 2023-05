Près de 6 millions de dollars récoltés pour protéger la maison natale de Nina Simone

La maison d'enfance de Nina Simone, photographiée le 29 septembre 2022 à Tryon, en Caroline du Nord (image mise à disposition par le National Trust for Historic Preservation et Pace Gallery) © Nancy PIERCE / National Trust for Historic Preservation/AFP

2 mn

New York (AFP) – Une vente aux enchères d'oeuvres d'art et un gala à New York au profit du projet de restauration de la maison natale de la diva soul et militante des droits civiques Nina Simone, ont permis de récolter près de 6 millions de dollars, au-delà des espérances des organisateurs, ont-ils annoncé mardi.