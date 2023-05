Wall Street ouvre en baisse, lasse de la crise de la dette américaine

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, incommodée par le manque d'avancée claire dans le dossier du plafond de la dette américaine, et peinant à dépasser à la hausse des seuils techniques importants.