La chanteuse Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans

La légende du rock'n'roll, Tina Turner, est paisiblement décédée dans sa maison en Suisse, à l'âge de 83 ans. La Maison Blanche a salué l'"icône" qu'elle était et déploré une "perte immense".

Publicité Lire la suite

La chanteuse Tina Turner, souvent qualifiée de "Reine du rock'n'roll", est décédée à l'âge de 83 ans, a annoncé mercredi 24 mai, l'un de ses représentants.

Tina Turner est décédée mardi des suites d'une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse, selon son manager. D’origine américaine, elle était devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait "derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique".

Tina Turner était une "icône" et son décès est une "perte immense", a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre. Apprenant en pleine conférence de presse le décès à 83 ans de la "reine du rock", elle a déclaré être elle-même "une très grande fan" et ajouté : "Nos pensées vont à sa famille et à ses amis."

Née dans une communauté rurale du Tennessee, celle qui a débuté sa carrière dans les années 1950 est devenue populaire pour sa voix et son style à part, ses expérimentations musicales et ses balades aux paroles franches.

Victorieuse dans les années 1980 de huit Grammy Awards, les récompenses annuelles de l'industrie musicale américaine, Tina Turner avait vu nombre de ses titres truster le Top 40, dont "What's Love Got to Do with It", "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" et "Better Be Good to Me".

Symbole de son succès mondial, quelque 180 000 personnes s'étaient rassemblées pour l'un de ses concerts à Rio de Janeiro en 1988 – un nombre de spectateurs parmi les plus élevés pour un événement musical.

Tina Turner avait aussi dénoncé les abus et violences dont elle fut victime lors de son mariage avec le guitariste Ike Turner dans les années 1960 et 1970.

Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux États-Unis, elle aura remporté huit Grammys, les récompenses de la musique américaine.

"Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain", indique le communiqué sur son compte officiel.

Dans une édition du magazine américain Rolling Stones qui plaçait Tina Turner au 63e rang des 100 plus grands artistes de l'histoire, la chanteuse américaine Janet Jackson avait décrit la vie de Turner "non pas comme celle d'une victimisation, mais d'un triomphe incroyable".

Sa réputation de survivante avait aussi pris vie au cinéma, avec un rôle dans le troisième opus de la franchise "Mad Max" en 1985, donnant la réplique à Mel Gibson.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne