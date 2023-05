Wall Street ouvre en baisse, frustration devant le manque d'avancée sur la dette

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, de plus en plus préoccupée par les conséquences de la crise de la dette américaine, alors que de nombreux indicateurs montrent un ralentissement de l'économie mondiale.

Le quartier de Wall Street, à New York © ANGELA WEISS / AFP

2 mn

