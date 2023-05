Wall Street termine en baisse, lestée par la remontée des taux et la crise de la dette

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, échaudée par la remontée des taux obligataires et la lente progression des discussions sur la dette américaine, dans un contexte de prudence généralisée.

La façade du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP

2 mn

