Comité olympique français: à 14 mois des JO de Paris, Brigitte Henriques jette l'éponge

Paris (AFP) – Moins de deux ans après son élection, la présidente du comité olympique et sportif français (CNOSF) Brigitte Henriques a démissionné jeudi de son poste, un coup de théâtre à quatorze mois des JO de Paris pour tenter se sauver une institution plongée dans la crise depuis plus d'un an et demi.

La présidente du CNOSF Brigitte Henriques lors d'un point presse à la Maison du sport français à Paris, le 12 octobre 2022 © FRANCK FIFE / AFP/Archives