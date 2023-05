Grâce à l'IA, le géant des processeurs Nvidia approche les mille milliards de dollars de capitalisation

New York (AFP) – Le spécialiste des processeurs Nvidia décollait de plus de 20% jeudi à la Bourse de New York, au lendemain de la publication de prévisions très ambitieuses, appuyées sur le boom de l'intelligence artificielle.

