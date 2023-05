Nudité dans le "Roméo et Juliette" de 1968: la plainte des ex-adolescents rejetée

Los Angeles (AFP) – La plainte des deux acteurs ayant incarné Roméo et Juliette lorsqu'ils étaient adolescents dans le film de Franco Zeffirelli en 1968, et reprochaient au studio une scène de nudité non consentie, a été rejetée par une juge américaine jeudi.

Les acteurs Leonard Whiting et Olivia Hussey lors d'une cérémonie à Hollywood en Californie, le 26 avril 2018 © CHRIS DELMAS / AFP/Archives