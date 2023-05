70ème anniversaire de l'ascension de l'Everest: des statues de Hillary et Tenzing dévoilées au Népal

Lukla (Népal) (AFP) – Des statues en or de Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay Sherpa, les premiers hommes à avoir gravi l'Everest, ont été dévoilées vendredi au Népal, marquant le début des célébrations du 70e anniversaire de la première ascension du plus haut sommet du monde.

Les statues en or de Sir Edmund Hillary et de Tenzing Norgay Sherpa, les premiers hommes à avoir gravi l'Everest, le 26 mai 2023 à Lukla, au Népal © ANG CHUTTIN SHERPA / AFP