Les infirmières en première ligne face aux difficultés d'accès aux soins

Paris (AFP) – Elargir les compétences de soins des infirmières et infirmiers est présenté comme une réponse possible à la désertification médicale et au vieillissement de la population. Mais la question divise les soignants, y compris chez les intéressés.

Elargir les compétences de soins des infirmières et infirmiers est présenté comme une réponse possible à la désertification médicale et au vieillissement de la population © Martin BUREAU / AFP/Archives