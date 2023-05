Wall Street en nette hausse prévoit un accord sur la dette américaine

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en nette hausse vendredi prévoyant un accord très proche sur le plafond de la dette aux Etats-Unis et ignorant pour l'instant les mauvaises nouvelles du coté de l'inflation.

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP