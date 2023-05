Football : le Bayern Munich arrache un 11e titre consécutif de champion d'Allemagne

Lors d'une dernière journée de Bundesliga pleine de suspense, le Bayern Munich a remporté samedi – à la différence de buts – son onzième titre consécutif de champion d'Allemagne, grâce à sa victoire samedi à Cologne (2-1) et au match nul concédé par le Borussia Dortmund à domicile contre Mayence (2-2).

L'attaquant français du Bayern Munich Kingsley Coman célèbre, avec le milieu de terrain allemand Leroy Sane, le premier but du match de la Bundesliga entre le FC Cologne et le Bayern Munich à Cologne, le 27 mai 2023.

Et de 11 pour le Bayern Munich. Le "Rekordmeister" est allé arracher un onzième titre consécutif de champion d'Allemagne lors de la dernière journée de Bundesliga, samedi 27 mai, grâce à sa victoire sur la pelouse de Cologne (2-1) et au match nul du Borussia Dortmund à domicile contre Mayence (2-2).

Après l'ouverture du score de l'attaquant français Kinsgley Coman et l'égalisation de Dejan Ljubicic pour Cologne sur pénalty, c'est Jamal Musiala qui a inscrit le but de la victoire munichoise à la 89e minute, synonyme d'un nouveau sacre, le plus dur à conquérir depuis le début de l'hégémonie bavaroise en mai 2013.

Meilleur buteur du Bayern cette saison mais irrégulier, Serge Gnabry a été l'un des artisans du nouveau sacre national munichois, aux côtés de Jamal Musiala, auteur du but décisif samedi, et Eric Maxim Choupo-Moting, alors que Sadio Mané a déçu pour sa première saison en Bavière.

Pour le Borussia Dortmund, qui avait les cartes en mains pour devenir champion d'Allemagne pour la première fois depuis 2012, il s'agit d'une nouvelle terrible désillusion, qu'il va falloir digérer pour les saisons à venir.

Musiala, Choupo-Moting et Gnabry artisans du titre

Effacé depuis le Mondial, Jamal Musiala a marqué samedi le but du titre à Cologne, dans les dernières minutes (2-1), retrouvant l'étincelle au meilleur moment, après une saison où il a connu la lumière puis l'ombre.

À même pas 20 ans, "Bambi", son surnom au sein de l'équipe, a confirmé toutes les attentes placées en lui, avec neuf buts et sept passes décisives jusqu'à la mi-novembre, mais le Mondial-2022 au Qatar, terminé par une élimination de la Mannschaft dès le premier tour, a cassé sa dynamique. Sa seconde partie de saison, bien moins brillante, laisse entrevoir la marge de progression du diamant du foot allemand à polir dans les années à venir, à l'image de son joyau de but final.

Intermittent dans ses performances, Serge Gnabry s'est, lui, réveillé au meilleur moment, en fin de saison pour sortir le Bayern de mauvaises situations contre le Hertha Berlin et à Brême.

Depuis son arrivée à Munich à l'automne 2020, Eric Maxim Choupo-Moting a été le symbole de la meilleure période du Bayern au cœur de l'automne, six buts et deux passes décisives sur les sept victoires et un match nul en championnat pour prendre les commandes au classement. Malheureusement, l'international camerounais a été rattrapé par des pépins physiques (dos et genou) et a cruellement manqué au Bayern.

Recrue phare du Bayern à l'été dernier, Sadio Mané a déçu. Depuis son retour après une fracture du péroné droit le 8 novembre 2022, Sadio Mané n'a jamais retrouvé son efficacité, et son altercation dans les vestiaires de l'Etihad de Manchester City avec Leroy Sané lui a coûté sportivement (suspension interne d'un match) et financièrement (amende record), alors que son image en a été quelque peu écornée.

Quant à Kingsley Coman, il avait déjà un statut de héros au Bayern, grâce à son but en finale de la Ligue des champions fin août 2020. Son but samedi à Cologne, qui permet au Bayern de remporter un onzième sacre consécutif, grave un peu plus sa légende munichoise, l'une des seules valeurs sûres pour les Bavarois, au terme d'une saison aboutie.

L'Union Berlin qualifié pour la Ligue des champions

Derrière le trio Dortmund, Bayern et RB Leipzig, assuré de sa troisième place avant la dernière journée, c'est l'Union Berlin qui décroche la quatrième place synonyme de qualification pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, grâce à sa victoire à domicile contre Wolsfburg (1-0).

Battu sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, Fribourg (2-1) disputera la Ligue Europa, alors que le Bayer Leverkusen battu à Bochum (3-0) conserve sa place en Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Schalke est relégué avec le Hertha Berlin après sa défaite à Leipzig, alors que Stuttgart devra disputer un match de barrage début juin contre le 3e de la deuxième division pour espérer se sauver en Bundesliga.

