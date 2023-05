L1: Lens, un festival pour s'assurer la deuxième place

Lens (AFP) – Leur sang est d'argent: plus de 20 ans après leur dernière apparition en Ligue des champions, les Lensois se sont assuré la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Coupe aux grandes oreilles, en écrasant Ajaccio (3-0) lors de la 37e journée de Ligue 1.

Avec 81 points, Lens ne peut plus être rejoint par Marseille, battu 2-1 par Brest au Vélodrome et bloqué à 73 unités.

Lens n'avait pas été à pareille fête depuis la saison 2001/2002, achevée au même deuxième rang. Mais cette issue-là avait eu un goût plus qu'amer pour le club artésien, battu par Lyon dans une "finale" pour le titre lors de la dernière journée. Cette fois, le podium était inespéré en début de saison, et les supporters ont pu célébrer tout au long du match la saison des leurs.

Au coup de sifflet final, c'est le président du club en personne, Joseph Oughourlian, qui a initié le célèbre chant de victoire de Bollaert, "On les a chicotés", ensuite repris par les 38.000 spectateurs présents.

Après la rencontre, l'effectif lensois a été célébré par tout le stade, les joueurs recevant un à un, au coeur du rond central, une lampe de mineur, symbole de l'histoire du bassin minier.

Puis un feu d'artifice a été allumé sur le célèbre air de la Ligue des champions, qui résonnera à partir de septembre à Bollaert, pour la première fois depuis 2002/2003. Une juste récompense pour l'antre du Racing, à guichets fermés tout au long de la saison et où les Lensois ont presque paru invincibles, avec 17 victoires en 19 réceptions.

Avant même le match du match contre Ajaccio, les Sang et or se savaient déjà quasiment assurés de la deuxième place depuis la défaite de Marseille la semaine dernière à Lille (2-1), combinée à la victoire lensoise à Lorient (3-1). Mais il leur restait deux points à aller chercher pour entériner ce rang et les Corses, déjà relégués et en déliquescence ces derniers temps, apparaissaient comme la victime idéale pour les obtenir.

Après une entame timide, Lens n'a eu besoin que de quelques minutes pour faire montre de sa supériorité et pour boucler l'affaire.

Parfaitement servi par Adrien Thomasson, Deiver Machado a ouvert le score d'une tête puissante sur laquelle le gardien ajaccien, François-Joseph Sollacaro, n'a rien pu faire (16e).

Chants de Bollaert

Le passeur est ensuite devenu buteur: lancé en profondeur à la limite du hors-jeu par Facundo Medina, Adrien Thomasson a doublé la mise à la 22e minute.

Le stade Bollaert s'est dès lors mis à chanter de plus belle, comme convaincu que la pâle attaque ajaccienne, qui reste sur deux buts marqués en 11 matches, n'allait pas faire plier deux fois la défense lensoise, la meilleure de Ligue 1.

Les supporters Sang et or ont été plus libérés encore quelques minutes plus tard, quand Loïs Openda a transformé un penalty après une faute dans la surface de Oumar Gonzalez, coupable d'un ceinturage sur Kevin Danso (35e).

L'attaquant belge de 23 ans, arrivé cet été en Artois, devient avec ce 20e but en Ligue 1 le co-meilleur buteur de Lens en une saison de championnat, à égalité avec Roger Boli en 1993-1994. Openda a fêté son but en imitant un avion, comme Boli célébrait les siens.

Célébration à Lens le 27 mai 2023 © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Malgré sa confortable avance, Lens n'a pas relâché son emprise et aurait pu aggraver le score en deuxième mi-temps, sur des frappes de Seko Fofana (54e, 73e) et de Massadio Haïdara (71e) et une tête de Loïs Openda (54e), passées à côté ou au-dessus des cages corses.

Seko Fofana a également gâché une magnifique occasion lorsqu'il s'est trouvé dans la surface à la réception d'un ballon que Medina et Thomasson avaient intelligemment laissé passer (66e). Le capitaine artésien a trop tricoté et a fini par perdre la balle.

Les supporters lensois ne reprocheront pas ces actions à leur équipe. Pendant une partie de la deuxième période, ils ont célébré en chants, un à un, les cadres de l'effectif lensois, avant d'entonner Les corons "a capella" puis de lancer une "ola", achevant en beauté une saison rêvée.

