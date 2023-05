Paris SG champion: Mbappé couronné mais frustré

Paris (AFP) – Kylian Mbappé a encore écrasé les statistiques et encore vécu une saison frustrante, à nouveau champion de France avec le Paris Saint-Germain, certes, mais à nouveau éliminé très tôt en Ligue des champions.

Publicité Lire la suite

Avec le départ probable de Lionel Messi et les interrogations autour de Neymar, blessé, qui n'a pas pu terminer la saison, "Kyk's" va se retrouver plus encore au centre du prochain PSG.

Pour cette saison, il ne lui reste plus que le titre de meilleur buteur à conquérir, sa cinquième couronne d'affilée, pour rejoindre la légende Jean-Pierre Papin, roi des canonniers de 1988 à 1992. Il devance toujours Alexandre Lacazette, avec 28 buts contre 27.

Mais cela n'étanchera pas sa soif, la bouche déjà asséchée de sa terrible finale de Coupe du monde, aux deux sens du terme : un triplé historique, mais une défaite aux tirs au but contre l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2).

Sa saison a été mouvementée, traversée de nombreuses polémiques, le "penaltygate" avec Neymar, la campagne de réabonnement avec son club, avec la FFF (Fédération française) pour les droits à l'image...

Et le piment essentiel était épuisé un peu tôt, le 8 mars, avec une élimination sèche à Munich (2-0, 1-0 à l'aller) en 1/8 de finale.

"Notre maximum c'est ça"

Mbappé en est resté amer. "Comme je l'ai dit à ma première conférence de presse de Ligue des champions cette saison, on allait faire le maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité", a-t-il lâché en zone mixte après le match.

Il y avait un sous-texte à cette remarque, car Mbappé a ajouté dans les entrailles de l'Allianz Arena: "Ils ont un grand effectif, bâti pour gagner la Ligue des champions"

Kylian Mbappé à Strasbourg le 27 mai 2023 © Jean-Christophe Verhaegen / AFP

.

Celui du PSG ne rivalisait pas. Le recrutement de Luis Campos, le conseiller football, que Mbappé a contribué à faire venir au PSG, après avoir travaillé avec lui à Monaco, n'a pas suffit pour épauler le champion du monde 2018, et la "MNM" Mbappé, Neymar, Messi n'a pas eu le goût espéré, en deux ans en France.

Cette fois, à 24 ans, le nouveau capitaine de l'équipe de France, et un des vice-capitaines du PSG, sera officiellement l'attraction numéro un, surtout si "Ney" s'en va aussi.

Mais il faudra engager des joueurs plus forts que Fabian Ruiz, Carlos Soler ou Vitinha, recrues globalement décevantes, et trouver en attaque un N.2 plus fort que Hugo Ekitike, qui n'a pas réussi à s'intégrer. Contre Ajaccio (5-0), par exemple, Mbappé s'est même plusieurs fois agacé des mauvais choix de son partenaire.

"Kyky" est en contrat encore une saison, avec une autre en option, à lever à sa discrétion, selon plusieurs médias.

"Je suis Parisien"

"Je suis Parisien", répond-il régulièrement aux questions sur son avenir. Il a même plaisanté, sourire aux lèvres: "Si je liais mon avenir à la Ligue des champions je serais parti très loin, et je ne manque pas de respect au club".

Mbappé a encore des records à conquérir, après son sixième titre de champion, en comptant celui avec Monaco en 2017.

Il va essayer d'emmener le plus loin possible celui des buts au PSG, il a dépassé cette saison les 200 marqués par Edinson Cavani. Il en est à 211.

Son 201e but, ou celui de la victoire à Marseille (3-0) cette saison restent "des moments qui feront date, chaque footballeur joue pour ne pas être oublié, avec ça je pense qu'on se souviendra de moi ici", disait-il.

Il espère aussi porter le maillot bleu aux Jeux olympiques de Paris, "c'est un rêve d'enfant", et il "en a parlé dans les contours du contrat avec" le Paris Saint-Germain quand il a négocié pour prolonger jusqu'en 2024.

C'est difficilement compatible avec son calendrier surchargé, entre l'Euro-2024, dont la finale se joue le 14 juillet, et la reprise des championnats, qu'il soit toujours en Ligue 1 ou ailleurs.

Il rêve aussi du Ballon d'Or, que Messi a déjà amené à Paris en 2021. "C'est toujours un objectif pour les joueurs de ma catégorie", lance Mbappé, déjà tourné vers demain.

© 2023 AFP