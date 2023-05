Borne attaque le RN "héritier de Pétain", sans oublier LFI

Paris (AFP) – Élisabeth Borne s'en est prise dimanche au Rassemblement national (RN), "héritier de Pétain" dont elle juge la victoire "possible" en 2027, tout en accusant Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise de faire "le jeu de l'extrême droite" et de concourir à la montée de la violence.

La Première ministre Elisabeth Borne répond aux questions des journalistes à Matignon le 17 mai 2023 à Paris © Emmanuel DUNAND / AFP