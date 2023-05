Cannes: record d'audience pour la cérémonie de clôture à la télé et sur les réseaux sociaux

Paris (AFP) – La cérémonie de clôture du Festival de Cannes, diffusée samedi sur France 2, a rassemblé 3,16 millions de téléspectateurs, d'après des données publiées dimanche par Médiamétrie, et enregistré plus de 500 millions de vues sur les réseaux sociaux, un "record", salué par France télévisions et Brut, partenaires média du festival.

La réalisatrice Justine Triet (C) avec ses collègues lauréats après avoir remporté la Palme d'or pour le film Anatomie d'une chute lors de la cérémonie de clôture de la 76e édition du Festival de Cannes, le 27 mai 2023 © CHRISTOPHE SIMON / AFP