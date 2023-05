F1: impérial à Monaco, Verstappen s'envole sur le Rocher, Ocon 3e

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – "Mad Max" a encore frappé ! Max Verstappen a fait honneur à son statut de double champion du monde en titre en remportant le prestigieux Grand Prix de Monaco de Formule 1, devant l'Espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon.

Publicité Lire la suite

Parti en tête de la course, le pilote Red Bull, arrivé en Principauté avec l'étiquette d'homme à battre, a été fidèle à son rang et n'aura jamais été inquiété par la concurrence - à peine par la pluie qui s'est brièvement invitée au dernier tiers de la course.

"On ne savait pas trop ce qui allait se passer (...) il fallait rester calme, piloter dans toutes les conditions", a réagi le Néerlandais à l'arrivée de ce 80e GP de Monaco.

Un champion en cachant un autre, l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) termine 2e de cette 6e manche de la saison. Parti deuxième, le double champion du monde de F1 en 2005 et 2006 n'aura lui non plus pas vraiment été inquiété par ses poursuivants.

Sa stratégie face au capricieux ciel monégasque aurait pourtant pu lui coûter cher puisque le vétéran de la grille (41 ans) est d'abord rentré aux stands pour chausser les pneus médiums... avant d'y repasser un tour plus tard pour chausser les intermédiaires, mieux adaptés à la piste mouillée.

Toutefois, a-t-il expliqué, "nous avions une grande marge derrière pour faire deux arrêts si nécessaire, un pour le sec et un supplémentaire pour les intermédiaires - nous avons pensé que c'était la bonne chose à faire".

A Monaco, Alonso signe son meilleur résultat de la saison, après quatre troisièmes places et une quatrième (au GP d'Azerbaïdjan fin avril).

3e podium en F1 pour Ocon

Au championnat, Verstappen consolide son avance sur son coéquipier Sergio Pérez, seulement 16e d'un week-end à oublier pour le vainqueur de l'épreuve en 2021.

"Tout est allé de travers et aujourd'hui nous avons payé le prix d'une grosse erreur de ma part en qualification", a déploré le pilote Red Bull, parti en fond de grille.

Le pilote français Esteban Ocon (Alpine), lors du Grand Prix de Monaco de F1 le 28 mai 2023 © CHRISTIAN BRUNA / AFP

Le Mexicain conserve malgré tout sa deuxième place au général, devant Alonso qui revient à 12 unités du pilote Red Bull au général.

Dans un cadre qui allie comme chaque édition une touche de glamour - avec ses yachts amarrés au port - et le cachet historique indéniable d'un événement inscrit au calendrier sans discontinuer depuis 1955, le Français Esteban Ocon décroche, lui, le troisième podium de sa carrière en F1.

"Quel super week-end, on a amélioré la voiture tout le week-end sans faire un seul faux-pas", a savouré le Normand, euphorique. Grâce à sa 3e place, il offre également à Alpine son premier podium depuis 2021.

Gasly frustré

Son coéquipier Pierre Gasly termine lui, à une frustrante 7e place: "on fait une bonne course, je marche bien sur le premier relais. Mais la pluie arrive, je fais deux tours avec les soft alors forcément...", a raconté le Normand au micro de Canal+.

"Je ne comprends pas vraiment la décision car c’était le scénario idéal pour nous. On fait un arrêt qui ne sert à rien alors qu'on avait l'occasion de faire trois et quatre" à l'arrivée, a-t-il poursuivi. "Mais cela reste une excellente course pour toute l'équipe et je n'ai pas envie de partager de la frustration".

Sous les yeux d'un parterre de stars - où figuraient notamment le joueur brésilien du PSG Neymar et l'acteur britannique Tom Holland - l'enfant du pays Charles Leclerc (Ferrari) termine 6e derrière les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell. Son coéquipier espagnol Carlos Sainz termine lui à une décevante 8e place, pénalisé par les choix stratégiques de Ferrari.

La veille, le Monégasque, qualifié 3e, avait été pénalisé de trois places pour avoir gêné en qualifications la McLaren du Britannique Lando Norris, 9e dimanche.

A l'extinction des feux dimanche, le vice-champion en titre s'était donc élancé depuis la 6e place. Avant de franchir la ligne d'arrivée 78 tours plus tard, avec le regret d'avoir encore échoué à décrocher un premier podium chez lui.

© 2023 AFP