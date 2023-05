Le "stress numérique", un risque à ne pas négliger au travail

Paris (AFP) – Les outils numériques prennent de plus en plus de place au travail et en sont un facilitateur. Mais ils portent aussi le risque d'un "stress numérique", alors qu'une étude récente indique que 31% des salariés sont exposés à une hyper-connexion.

Les outils numériques portent le risque d'un "stress numérique" © Julian Stratenschulte / POOL/AFP/Archives