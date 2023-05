Roland-Garros: Van Assche et Fils, destins opposés pour la relève française

Paris (AFP) – Pour leurs premiers pas dans la cour des grands à Roland-Garros, les espoirs français Luca Van Assche et Arthur Fils ont connu des destins opposés lundi: le premier a franchi l'obstacle du premier tour, pas le second.

Publicité Lire la suite

. Van Assche oui, Fils non

Sur le court N.14, celui des belles histoires de Lucas Pouille et Fiona Ferro depuis les qualifications de cette édition 2023, Luca Van Assche, 19 ans depuis début mai et entré dans le top 100 début avril, s'est offert sa toute première victoire en Grand Chelem aux dépens de l'Italien Marco Cecchinato (72e), dominé 6-1, 6-1, 6-3 en moins de deux heures.

"Et 1, et 2, et 3, zéro", a entonné le public présent en nombre, pour fêter son succès en trois sets.

Arthur Fils (63e), l'autre espoir français né en 2004, fraîchement vainqueur de son premier tournoi sur le circuit ATP à Lyon samedi, n'a pas connu la même réussite : en dépit d'une belle résistance après une entame plus que délicate, , il s'est incliné 6-1, 4-6, 6-3, 6-3 face à l'Espagnol Alejandro Davidovich, 34e mondial, sur le court Simonne-Mathieu.

Et si Van Assche le vengeait ? C'est désormais lui qui va s'attaquer à Davidovich au deuxième tour.

Si tous deux figurent pour la première fois dans le tableau principal, Van Assche comme Fils ne sont pas tout à fait des nouveaux venus à Roland-Garros, puisque le premier avait remporté le tournoi juniors en 2021 aux dépens du second.

Alexandre Muller est lui opposé en soirée au N.9 mondial Jannik Sinner sur le court Central.

. Garcia souffre

N.5 mondiale et meilleure chance française de cette édition 2023, Garcia a éprouvé les pires difficultés pour son entrée en piste : la Lyonnaise de 29 ans a bataillé pendant plus de deux heures et demie pour venir à bout de la Chinoise Xiyu Wang (64e) 7-6 (7/4), 4-6, 6-4.

La Française Caroline Garcia face à la Chinoise Wang Xiyu, le 29 mai 2023 à Roland-Garros © Emmanuel DUNAND / AFP

"J'ai essayé d'avoir la bonne attitude, d'être toujours positive, de trouver des solutions au fur et à mesure. J'ai réussi à conserver cette attitude alors que ça n'avait pas été le cas ces dernières semaines, c'est un point super positif", a-t-elle déclaré, après avoir traversé le match manifestement tendue.

Revenue dans le top 5 à la faveur d'une deuxième moitié de saison 2022 ébouriffante, ponctuée de sa première demi-finale en Grand Chelem, à l'US Open, et d'un triomphe au Masters de fin de saison, Garcia reconnaît elle-même avoir "perdu" la confiance qui l'habitait en 2023.

Au deuxième tour, la N.1 française affrontera la Russe Anna Blinkova (56e).

Kristina Mladenovic, tombée au 166e mondial et invitée, a elle coulé d'entrée 7-5, 6-1 contre la qualifiée américaine Kayla Day.

. Paire craque

Opposé au N.13 mondial Cameron Norrie, Benoît Paire a cru à l'exploit, comme le bruyant public du court Suzanne-Lenglen, baigné de soleil et animé par olas et Marseillaise au fil des plus de trois heures et demie de match : dans la cinquième manche, le Français de 34 ans, 149e mondial et bénéficiaire d'une invitation, a mené 4 jeux à 2 avant de craquer. Il s'est finalement incliné 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4.

"Pourquoi ça coince ? (...) Je n'ai pas la raison. Si je l'avais, ce serait plus facile... C'est le stress, c'est le fait que je suis à +Roland+, que j'ai envie de bien faire. Peut-être que je pense trop... Je ne peux pas m'empêcher de penser. Peut-être qu'il faut être un peu bête parfois pour jouer au tennis. Moi, dans ces moments-là c'est difficile. Je me pose des questions, je change un peu ma façon de jouer, de servir", tente-t-il d'expliquer.

Paire passe ainsi à côté de retrouvailles avec Lucas Pouille au deuxième tour. Il n'a plus gagné de match à Roland-Garros depuis 2020.

© 2023 AFP