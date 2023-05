"Antéchrist", "à mort": face aux menaces, une paroisse libérale refuse de "plier"

Strasbourg (AFP) – "Plier, c'est envoyer un mauvais signal": à Strasbourg, une paroisse protestante libérale et inclusive refuse de céder face à "l'obscurantisme" et aux menaces de mort visant son pasteur après un spectacle mêlant musique sacrée et pole dance dans son église.

Le champion de pole dance Vincent Grobelny répète avant un spectacle dans l'église Saint-Guillaume de Strasbourg, le 28 mai 2023 © PATRICK HERTZOG / AFP