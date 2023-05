Foot: Galatasaray sacré champion de Turquie

Istanbul (AFP) – Galatasaray a remporté mardi son 23e titre de champion de Turquie en s'imposant largement (4-1) sur le terrain d'Ankaragücü lors de la 36e journée.

L'attaquant argentin de Galatasaray, Mauro Icardi (2e en partant de la droite), fête son but en championnat de Turquie contre MKE Ankaragucu, le 30 mai 2023 à Ankara

A une journée de la fin, avec 82 points, le club le plus titré de Turquie ne peut plus être rejoint par son dauphin et grand rival Fenerbahçe (77 points), privé de sacre depuis 2014.

Galatasaray a pu s'appuyer cette saison sur son attaquant argentin Mauro Icardi (21 buts, 7 passes décisives) et son milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira.

L'Argentin, arrivé en prêt du Paris Saint-Germain l'été dernier, a inscrit un nouveau doublé mardi face à Ankaragücü.

Quatre ans après leur dernier titre, les lions d'Istanbul se qualifient directement pour la prochaine Ligue des champions.

Les joueurs d'Okan Buruk célébreront leur sacre dimanche devant leur bouillant public rouge et or lors du derby d'Istanbul face à Fenerbahçe.

Galatasaray avait terminé 13e de la Süper Lig la saison passée, le pire classement de son histoire.

Outre les arrivées de Mauro Icardi et Lucas Torreira, le club s'était renforcé à l'intersaison et lors du mercato d'hiver en s'offrant les services du Belge Dries Mertens, du Portugais Sergio Oliveira et de l'attaquant italien Nicolo Zaniolo, tous en provenance de Serie A.

