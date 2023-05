A New York, le fentanyl remplace l'héroïne, à l'insu des toxicomanes

New York (AFP) – Plus de 80% d'usagers de drogues à New York prennent du fentanyl, le puissant opioïde de synthèse à l'origine d'une hausse dramatique des overdoses mortelles aux Etats-Unis, mais seulement 18% de manière volontaire, selon une étude qui souligne les dangers d'une accoutumance à ce produit.

Un employé dans l'un des deux centres de prévention des overdoses, où des toxicomanes peuvent s'injecter des drogues sous supervision, dans le quartier d'Harlem à New York, le 8 février 2022 © TIMOTHY A. CLARY / AFP