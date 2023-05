RN héritier de Pétain: Bardella demande à Borne de "s'excuser"

Paris (AFP) – Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a demandé mercredi à la Première ministre Élisabeth Borne de "s'excuser" pour ses propos sur le parti d'extrême-droite "héritier du Pétain", qui ont selon lui "choqué beaucoup de Français à tel point que le président de la République a été amené à la recadrer".

"Quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang", a critiqué le responsable RN sur RTL, parlant de propos "pitoyables" et "extrêmement graves", qui "manipule(nt) l'histoire de France pour salir un parti politique (...) qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle".

Emmanuel Macron a affirmé mardi en Conseil des ministres qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite "par des arguments moraux", se démarquant d'Élisabeth Borne qui avait estimé dimanche que le Rassemblement national était l'"héritier de Pétain", appelant à ne pas "banaliser les idées" d'un parti qui véhicule une "idéologie dangereuse".

"Est-ce que contrôler l'immigration, c'est une idéologie dangereuse? Est-ce que baisser les taxes, par exemple sur l'énergie, sur les carburants, c'est de l'idéologie dangereuse?", a interrogé Jordan Bardella, jugeant que "le gouvernement tourne en rond et n'a plus trop d'arguments à opposer aux mesures que nous portons pour les Français".

Rappelant être né en 1995, il a critiqué la "méconnaissance de l'histoire" selon lui de la Première ministre, fille d'un ancien déporté, et "probablement la volonté de salir des millions de Français qui sont des patriotes".

