TotalEnergies au tribunal face aux ONG et aux collectivités qui l'accusent d'"inaction climatique"

Paris (AFP) – Sous pression, TotalEnergies retrouve mercredi les militants du climat au tribunal de Paris: une coalition d'ONG et de collectivités, dont les villes de Paris et de New York, demande à la justice de contraindre le géant pétrogazier à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris.

Logo de TotalEnergies, le 5 octobre 2022 © Sameer Al-DOUMY / AFP