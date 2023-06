Au Brooklyn Museum, Picasso entre critique radicale et regard féministe

New York (AFP) – Dans son spectacle "Nanette" sur Netflix, l'humoriste Hannah Gadsby éreinte la figure de Picasso, ce symbole de domination masculine qu'elle "déteste". Au Brooklyn Museum à New York, l'exposition sur le maître du cubisme porte sa patte, mais se veut plus nuancée et rend justice aux femmes qui n'ont pas connu la gloire de l'artiste espagnol.

Des visiteurs de l'exposition "It's Pablo-matic: Picasso selon Hannah Gadsby", au Brooklyn Museum de New York, le 31 mai 2023 © Ed JONES / AFP