L1: l'entraîneur de Reims Will Still prolonge jusqu'en 2025

Reims (AFP) – A deux jours de la réception de Montpellier à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Reims a annoncé jeudi sur son site officiel avoir "conforté dans ses fonctions" son entraîneur, Will Still, prolongé jusqu'en 2025.

L'entraîneur belge de Reims, Will Still, lors d'un match de Ligue 1 à Rennes, le 15 avril 2023 © LOIC VENANCE / AFP