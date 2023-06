Sénégal : l'opposant Sonko condamné à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse"

Un tribunal criminel de Dakar a condamné jeudi l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" et l'a dans le même temps acquitté des faits présumés de viols. selon l'un de ses avocats, cette peine ne le prive pas de ses droits électoraux et ne l'empêcherait pas de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

L'opposant à Macky Sall, et candidat à la présidentielle de 2024 Ousmane Sonko, lors d'un meeting à Ziguinchor, au Sénégal, le 24 mai 2023.

Publicité Lire la suite

La sentence est tombée pour Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, et opposant le plus rétif au président Macky Sall. Il a été condamné, jeudi 1er juin, à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" par la chambre criminelle qui l'a acquitté des faits présumés de viols.

Cette même chambre a condamné à deux ans de prison ferme la coaccusée d'Ousmane Sonko, madame Ndèye Khady Ndiaye, patronne du salon de beauté où M. Sonko était accusé d'avoir abusé d'une employée à plusieurs reprises.

La "corruption de la jeunesse", consistant à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans, est un délit selon la loi sénégalaise, et non pas un crime comme le viol, a expliqué à l'AFP un avocat présent à l'audience, Me Ousmane Thiam.

M. Sonko aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour un crime comme le viol.

Cependant, la requalification des faits en délit semble au vu du code électoral maintenir la menace de l'inégilibilité sur M. Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024.

La mobilisation des supporteurs d'Ousmane Sonko autour de lui a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles.

En 2021, il avait été interpellé à Dakar alors qu'il se rendait en cortège à la convocation d'un juge dans cette affaire de viol présumé. Son interpellation avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes qui avait fait au moins une douzaine de morts.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne