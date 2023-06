Un art "loin d'être mort": à Londres, la peinture abstraite dans toute sa diversité

Londres (AFP) – Du jeu sur les textures de jeunes artistes comme le Colombien Oscar Murillo, aux oeuvres de peintres déjà reconnus comme l'Allemand Gerhard Richter, la peinture abstraite est à l'honneur d'une grande exposition à la galerie Gagosian à Londres.

Le tableau "Beginning Being and Engine 2022" du peintre américain Terry Winters exposé à la galerie Gagosian à Londres le 1er juin 2023

"On essaie de définir la peinture abstraite depuis plus de 100 ans et il n'y a toujours aucun consensus", souligne le commissaire de l'exposition Gary Garrels auprès de l'AFP à l'inauguration jeudi de cette exposition qui se tient jusqu'au 25 août.

Après un an et demi à visiter des ateliers d'artistes de "trois générations", il a retenu 41 toiles - dont certaines expressément conçues pour l'exposition - réalisées par 41 peintres vivants, certains très connus et d'autres quasiment inconnus, dans le but d'examiner l'état de santé d'un art parfois considéré comme moribond.

Son diagnostic? "Loin d'être mort, il est très vivant", affirme Gary Garrels, qui estime que la peinture abstraite prospère même grâce à son "incroyable variété, sa richesse et sa diversité".

Le tableau "And willingly imprinting the memory of my mistakes, 2023" du peintre britannique Jade Fadojutimi exposé à la galerie Gagosian à Londres le 1er juin 2023 © Justin TALLIS / AFP

L'exposition est organisée de manière à refléter les oppositions et points communs chronologiques, géographiques ou stylistiques, entre les peintres.

Une première salle présente ainsi les oeuvres de deux artistes européennes du même âge mais très différentes: la grande toile "It's not yesterday anymore" (2022) de la Britannique Cecily Brown, avec son explosion de traits de couleurs, et la petite toile monochrome et géométrique "Emko" (2023) de l'Allemande Tomma Abts.

Plus loin, le tableau hétéroclite "Abstraktes Bild" (2017) de Richter, dialogue avec le minimaliste "Rivers" (2020-21) de l'Américain Brice Marden et avec la fluidité organique de son compatriote Pat Steir avec "Rainbow Waterfall #6".

Tous trois ont débuté la peinture abstraite dans les années 1960, mais "ils ont continué à produire de grandes oeuvres", souligne Gary Garrels.

Si pour certains tout est dans le geste et l'expressivité du trait, d'autres privilégient un art "calme" basé sur des surfaces pures, presque homogènes avec peu de nuances de couleurs.

La plupart de ces artistes ont entretenu des relations amicales qui se reflètent dans le dialogue qui existe entre leurs oeuvres, note Gary Garrels.

C'est notamment le cas de l'Américaine Jacqueline Humphries et de l'Allemande vivant aux Etats-Unis Charline von Heyl, qui partagent un goût pour une peinture indirecte, réalisée par exemple d'abord sur écran, qui donne à leurs oeuvres un caractère insaisissable et difficile à appréhender.

