Wall Street ouvre en ordre dispersé, respiration après un important vote sur la dette

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, reprenant son souffle après un vote crucial sur le plafond de la dette au Congrès américain, et mal orientée par les prévisions jugées décevantes de plusieurs entreprises.

Des opérateurs du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP